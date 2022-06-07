Орел отправил недружественным странам пух и перья

Аналитики изучили структуру экспорта подконтрольной госветнадзору продукции.



В 2022 году с территории Орловской и Курской областей отгружено на экспорт более 38 тысячи тонн подконтрольной госветнадзору продукции. Такие данные приводит пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, под контролем сотрудников которого и были отправлены за рубеж указанные товары. Уточняется, что всего с территории двух подведомственных регионов экспортировано 1230 партий грузов. Отметим, что санкции, вводимые Западом в отношении России пакет за пакетом, не помешали расширению бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество экспортных партий увеличилось на 66 процентов.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, а также сырье животного происхождения, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Так, из Орловской и Курской областей было отправлено более 11 тысяч тонн технического жира, пухо-перовой смеси и мукозы в Австрию, Бельгию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Данию, Италию, Китай, Польшу, Румынию, Швецию, Францию и Чехию».

Напомним, что большинство из названных стран в этом году были признаны Россией недружественными, а Чехия угодила в данный список еще раньше – вместе с США. Как видно, статус недружественных не мешает странам Евросоюза продолжать торговать с Россией. То же самое можно сказать о Литве и Латвии, также входящих в состав ЕС, поскольку туда из Курска и Орла в текущем году отгружено уже 11,7 тысячи тонн гранулированного жома и более 5,9 тысячи тонн шрота подсолнечного. Причем спектр и география поставок за рубеж постепенно расширяется.

«Осуществлены первые поставки кормов для непродуктивных животных в Турцию в количестве 60 тонн, — продолжают в ТУ Россельхознадзора. — Также с подконтрольной территории экспортировано 1670 тонн мясной продукции, 273 тонны молочной продукции. Получателями грузов стали страны Европейского союза, Гонконг, Вьетнам, Китай, Азербайджан, ДНР, ЛНР, Великобритания, страны ЕАЭС».

Как подчеркивают в ведомстве, вся экспортируемая продукция соответствовала требованиям стран-получателей. Ее качество и безопасность подтверждены протоколами лабораторных испытаний федеральных аккредитованных лабораторий.

ИА «Орелград»