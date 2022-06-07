Орловцев предостерегли от купания на неизвестных пляжах

Отдыхать разрешено только в местах, определенных местными властями.



Как уже рассказывал «Орелград», 1 июня в Орловской области официально стартовал купальный сезон, которых продлится по 31 августа. Одновременно в регионе стартовал месячник по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Его основная цель — недопущение несчастных случаев и гибели людей. В связи с этим власти на местах разработали и теперь распространяют специальные памятки, содержащие в том числе предупреждения.

Например, администрация Орловского муниципального округа напомнила местным жителям и гостям пригорода основные правила поведения на воде в летний период. Прежде всего, граждан призывают купаться только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Как и в Орле, на территории Орловского муниципального округа в этом году официально функционируют только два пляжа — пляж на пруду «Сахарный» в деревне Гавриловской и пляж на пруду пансионата «Мечта» в поселке Зеленый Шум.

«Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева, — следует из памятки. — Рекомендуется купаться при температуре воды не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22 градусов. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение организма и возникнуть судороги, остановка дыхания, потеря сознания».

По данным Главного управления МЧС России по Орловской области, согласно уточненному реестру пляжей и других мест массового отдыха населения у воды, в 2022 году на территории региона в течение купального сезона в целом планируется допустить к эксплуатации 34 пляжа. Что касается статистики происшествий на воде, то она пока складывается тревожно. По оперативным данным с начала этого года на водных объектах Орловской области погибло уже пять человек. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период времени погибший был только один.

ИА «Орелград»