Орловцу запретили участвовать в массовых мероприятиях

Запрет на совершение определенных действий введен по решению суда.



Как сообщает пресс-служба Верховского районного суда Орловской области, рассмотрено представление начальника межмуниципального филиала УИИ УФСИН в отношении местного жителя. Дело в том, что 31 декабря 2019 года мужчина был осужден тем же судом по обвинению в совершении кражи. Он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. В течение этого срока осужденный должен был доказать свое исправление примерным поведением.

Однако на путь исправления он не встал, на что четко отреагировала система. В октябре 2020 года орловцы было отменено условное осуждение, после чего его отправили для отбывания уже реального двухлетнего срока с исправительную колонию общего режима. В марте 2022 года постановлением Советского районного суда города Орла неотбытая часть лишения свободы была заменена ему ограничением свободы сроком на 7 месяцев и 3 дня.

Мужчине запретили покидать место жительства по ночам и менять его без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным. Также ему было запрещено посещать развлекательные заведения, клубы, бары и рестораны, где торгуют алкогольными напитками. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы муниципального образования по месту жительства без согласия надзорного органа. Также он был обязан являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации.

Последнее правило и нарушил осужденный. В апреле он для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию не явился, уважительных причин для этого не было. Более того, он попался на нарушении общественного порядка, за что был привлечен к административной ответственности. Поэтому теперь суд ввел в отношении него дополнительное ограничение – мужчине запретили посещать места проведения массовых мероприятий на территории Верховского района и участвовать в них.

ИА «Орелград»