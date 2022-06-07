Под Орлом юный водитель госпитализирован после того, как врезался в дерево

Парень, ехавший к железнодорожному переезду, потерял управление автомобилем и вылетел с проезжей части.

Вчера поздним вечером был госпитализирован 18-летний водитель легкового автомобиля, вылетевший с трассы и врезавшийся в дерево.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, ДТП произошло в 22.55 в Орловском муниципальном округе. Водитель автомобиля «Хендэ Солярис» ехал со стороны деревни Вязки в направлении железнодорожного переезда около поселка Стальной Конь.

Не справившись с управлением автомобилем, парень допустил съезд с проезжей части и врезался в дерево. Травмы, полученные при ударе, потребовали госпитализации.

ИА «Орелград»