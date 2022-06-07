Полсотни начальников подверглись дисквалификации

Ограничения в отношении них введены решениями судов.



В Орловской области по материалам Межрайонной инспекции ФНС России № 9 мировыми судьями вынесено уже более 50 постановлений о дисквалификации должностных лиц, записи о которых включены в соответствующий государственный реестр. Такие цифры привели в региональном управлении ФНС России. В ведомстве подчеркнули, что сведения из Реестра дисквалифицированных лиц (РДЛ) можно получить как на бумажном носителе, так и в электронном виде. В последнем случае необходимо воспользоваться услугами сервиса, который так и называется — «Реестр дисквалифицированных лиц».

«Сведения выдаются в виде выписки или справки об отсутствии запрашиваемой информации о конкретном лице, — уточнили в областной налоговой службе. — Выписка или справка из РДЛ на бумажном носителе представляются любым налоговым органом или МФЦ за плату в размере 100 рублей. Запрос можно предоставить непосредственно в налоговый орган или МФЦ, а также направить по почте».

При использовании онлайн-сервиса автоматически включается несколько иной механизм. Как пояснили в УФНС, сведения формируются в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного налогового органа. Происходит это только после подтверждения оплаты. Для этого можно воспользоваться банковской картой и провести платеж на сайте ФНС России или сайте кредитной организации.

В свою очередь Межрайонная ИФНС России № 9 напоминает, что сведения о дисквалификации могут потребоваться при заключении договора о замещении определенных должностей, например, руководителя компании. Дело в том, что дисквалификация подразумевает под собой запрет конкретному человеку, директору или главному бухгалтеру, занимать такие же посты в течение определенного времени. Ограничения вводятся из-за допущенных ими грубых нарушений закона.

«Реализация вышеуказанных норм обеспечивает временный запрет на создание новых юридических лиц и на участие в управлении уже существующими юридическими лицами для граждан, которые ранее проявили недобросовестность, выразившуюся в нарушении законодательства Российской Федерации, в том числе в области предпринимательской деятельности», — резюмирует УФНС.

ИА «Орелград»