Пьяный водитель из Курска не смог подкупить орловского гаишника

7.6.2022 | 10:59 Новости, Происшествия

Житель соседнего региона предстал перед уголовным судом.


Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор жителю города Железногорска Курской области за попытку дачи взятки должностному лицу. Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина пытался откупиться, но страж порядка оказался неподкупным. Дело в том, что житель Курской области попался орловскому гаишнику пьяным за рулем. Поскольку это правонарушение стало для него первым, водителю грозила административная ответственность по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Как правило, в соответствии с ней на виновника накладывают штраф в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишают его водительских прав.

Однако такой вариант развития событий курянина явно не устраивал. Он решил уладить вопрос с орловским гаишником и предложил тому взятку за не составление административного протокола и освобождение от возможной ответственности. К его разочарованию, орловский полицейский от взятки отказался, составил рапорт о случившемся, на основании которого на горе-взяточника завели уголовное дело по статье 291 УК РФ.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Кстати, его действия были квалифицированы судом как покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Суд признал железногорца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, на основании части 1 статьи 104.1 УК РФ взятка конфискована судом в собственность государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

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