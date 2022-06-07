Пьяный водитель из Курска не смог подкупить орловского гаишника

Житель соседнего региона предстал перед уголовным судом.



Дмитровский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор жителю города Железногорска Курской области за попытку дачи взятки должностному лицу. Как уточнили в пресс-службе суда, мужчина пытался откупиться, но страж порядка оказался неподкупным. Дело в том, что житель Курской области попался орловскому гаишнику пьяным за рулем. Поскольку это правонарушение стало для него первым, водителю грозила административная ответственность по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Как правило, в соответствии с ней на виновника накладывают штраф в размере 30 тысяч рублей и на полтора года лишают его водительских прав.

Однако такой вариант развития событий курянина явно не устраивал. Он решил уладить вопрос с орловским гаишником и предложил тому взятку за не составление административного протокола и освобождение от возможной ответственности. К его разочарованию, орловский полицейский от взятки отказался, составил рапорт о случившемся, на основании которого на горе-взяточника завели уголовное дело по статье 291 УК РФ.

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Кстати, его действия были квалифицированы судом как покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия. Суд признал железногорца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Кроме того, на основании части 1 статьи 104.1 УК РФ взятка конфискована судом в собственность государства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»