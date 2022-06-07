Стало известно, каким будет тариф на штрафстоянки

Власти региона планируют установить единый тариф.



Власти Орловской области определились с размерами тарифов на перемещение и хранение транспортных средств на специализированных стоянках на территории региона. Проект соответствующего приказа уже подготовлен. Поясним, что приказом областного управления по тарифам и ценовой политике от 25 мая 2021 года № 220-т был определен базовый уровень таких тарифов. Он потребовался для проведения аукционов на право работы в данной сфере. Базовый тариф при подобных торгах является начальной ценой. Предприниматели в борьбе за победу на торгах могут перебивать предложения конкурентов.

Однако сложившаяся в регионе практика показала, что подобные торги, мягко говоря, проходят вяло. Они организовывались областными властями для каждого города и района. В большинстве случаев торги по выбору специализированных организаций признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Согласно требованиям федеральной методички, тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств устанавливаются по результатам торгов. Но в случае признания торгов несостоявшимися орган регулирования устанавливает тариф в размере не выше определенного базового уровня.

Согласно документации для проведения аукциона по выбору специализированных организаций общее количество лотов в Орловской области составляло 26. Протоколом от 1 апреля 2022 года были объявлены победители только по двум лотам. По остальным 24-м лотам аукцион не состоялся. В результате сами победители не возражали против того, чтобы тариф на перемещение транспортных средств на специализированную стоянку был единым на территории Орловской области. Его установят на три года. Так, стоимость перемещения задержанного транспортного средства в границах города и сельского поселения до ближайшей специализированной стоянки на 2022 год будет установлена в размере 1629,85 рубля, на 2023 год — 1695,04 рубля, на 2024 год — 1762,84 рубля. Дополнительно владельцам придется платить по 30,5 рубля за каждый километр за транспортировку машины вне пределов города или села.

Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента его помещения на спецстоянку. Оплата расходов за хранение взимается за каждый полный час нахождения на стоянке. Оплата расходов за первые сутки не взимается. В 2022 году хранение задержанного транспортного средства категории А будет обходиться в 25,25 рубля в час, категорий В и D массой до 3,5 тонны – в 50,5 рубля в час, категорий В и D массой более 3,5 тонны, С и Е – в 101 рубль в час, негабаритных транспортных средств – в 151,5 рубля в час. Добавим, что проект решения в настоящий момент проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы.

ИА «Орелград»