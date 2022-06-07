Стало известно, почему в Орле арестовали крымское пиво

Пенный напиток предлагался покупателем по истечении срока его годности.



Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к компании «Трест», зарегистрированной в Туле. Чиновники просили о привлечении фирмы к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. По их мнению, ответчик в своей деятельности нарушил нормы технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей».

Дело в том, что сотрудники Роспотребнадзора в феврале 2022 года посетили пивной магазин, расположенный в Орле на улице Латышских стрелков, но принадлежащий тульской компании. Проверяющие осмотрели товар и установили, что в продаже находилось пиво с истекшими сроками годности. Например, покупателям предлагалось пиво темное фильтрованное пастеризованное, изготовленное в Симферополе и имеющее «крымское» название. По маркировке удалось определить, что изготовлено оно было еще в первой половине мая 2021 года. Срок его годности истек за 39 суток до проверки. Кроме того, в магазине было найдено пиво, изготовленное частными пивоварнями Орла и Твери. Оно было просрочено на 17-30 суток.

Указанные нарушения были отражены в протоколе осмотра магазина. Затем специалисты Роспотребнадзора произвели арест просроченных товаров, оставив их в том же магазине на ответственном хранении. В своем решении суд напомнил, что по закону не могут находиться в обороте пищевые продукты, сроки годности которых истекли. Это создает угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. Факт нарушения был установлен, компанию-виновника наказали административным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Также арбитраж постановил арестованное пиво изъять и передать для уничтожения в службу судебных приставов.

ИА «Орелград»