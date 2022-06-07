Трех матерых мошенниц из Владимира арестовали в Орле

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.



Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех уроженок Владимирской области. Женщины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №2 Заводского района города Орла.

По версии следствии, подозреваемые прибыли в Орловской области с преступными намерениями. Они предварительно разработали план аферы и распределили роли. Таких злоумышленников правоохранители называют «социальными мошенниками». Дамы пришли домой к одной из орловских пенсионерок и представились ей сотрудницами пенсионного фонда. Им удалось незаконно, как полагает следствие, проникнуть в квартиру пожилой женщины, из которой гостьи похитили сбережения потерпевшей в сумме 250 тысяч рублей.

«В судебном заседании подозреваемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили применить более мягкую меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — следует из сообщения суда. — Пояснили, что не намерены скрываться от органов предварительного следствия и суда, имеют прочные социальные связи, родственников, у которых проживают».

Однако суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. Он указал, что у двух женщин нет регистрации на территории Российской Федерации и определенного места жительства. Между тем, они подозреваются в умышленном преступлении против собственности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, оказалось, что ранее они были судимы за совершение тяжких аналогичных умышленных преступлений против собственности, и судимости эти еще не погашены. Кроме того, подозреваемые не имеют постоянного легального источника дохода и определенного рода занятий. Все это создает риск того, что находясь на свободе, они могут продолжить заниматься преступной деятельностью. А осознавая тяжесть подозрения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, иным путем воспрепятствовать производству по делу.

«Каких-либо обстоятельств, исключающих применение к данным лицам меры пресечения в виде заключения под стражу, в том числе по медицинским показаниям, судом не установлено, — подчеркивают в суде. — В настоящее время постановление Заводского районного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд».

ИА «Орелград»