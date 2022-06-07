В Орле пострадал велосипедист, решивший «проскочить на красный»

7.6.2022 | 11:38 Новости, Происшествия

Происшествие произошло вчера вечером на Октябрьской.

Вчера на Октябрьской пострадал 27-летний велосипедист, переезжавший проезжую часть дороги на красный сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 20.55 38-летний водитель автомобиля «Ауди А6» ехал со стороны Полесской в направлении Пионерской и в районе дома № 31 по улице Октябрьская совершил наезд на велосипедиста.

Молодой мужчина получил травмы, но они оказались не очень серьезными, и госпитализация ему не потребовалась.

ИА «Орелград» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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