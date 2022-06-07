В Орловской области нейтрализованы «террористы», «захватившие» больницу

7.6.2022 | 15:58 Закон и порядок, Новости, Фоторепортаж

Командно-штабное учение показало готовность региона к отражению террористических угроз.

В Орловской области прошло командно-штабное антитеррористическое учение «Пункт-Ливны-Захват» по пресечению террористического акта на объекте социальной инфраструктуры.

По сообщению пресс-службы ФСБ, замысел учения состоял в том, что условные террористы захватили 20 заложников в Ливенской ЦРБ и выдвинули политические требования. Поскольку договориться «по-хорошему» не удалось, оперативный штаб принял решение нейтрализации преступников и освобождении заложников.

Учения состоялись при участии представителей УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, УФСИН, УФСВНГ России по Орловской области, ЦССИ ФСО России в Орловской области, ФГКОУ ВПО «Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова», ЛО МВД России на ст. Орёл УТ по ЦФО МВД России, войсковой части 03013 и Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

«В ходе учения отработаны практические мероприятия по блокированию и оцеплению объекта террористического посягательства, проведению боевого мероприятия по обезвреживанию преступников. Результаты учения показали готовность сил и средств оперативного штаба в Орловской области к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий», — сообщили в ФСБ.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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