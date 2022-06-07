В Железнодорожном районе Орла смонтирован первый светильник на солнечных батареях

Орловские чиновники «раз и навсегда» решили вопрос с освещением улицы Ливенская.

В Железнодорожном районе Орла впервые в истории был смонтирован светильник, работающий на солнечных батареях. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На такую меру пришлось пойти ради освещения участка улицы Ливенская, на которой отсутствует линия электропередач. Глава Железнодорожного района Максим Барбашов, воодушевленный пилотным проектом, рассчитывает «недорого» и «навсегда» решить проблему освещения на улицах, где нет постоянных линий электропередач:

«Надеюсь, что пилотный проект приживется на территории Железнодорожного района, и депутатский корпус рассмотрит возможность решения подобных проблем в рамках выполнения Программы наказов избирателей. Светильники на солнечных батареях стоят недорого, но раз и навсегда решают вопрос с освещением на тех улицах, где нет постоянной линии».

Впрочем, есть вероятность того, что первый блин все же выйдет комом. Жители города, знакомые с устройством солнечных батарей, в комментариях в соцсетях рассказали о некоторых недоработках, допущенных при реализации пилотного проекта:

«Вы в курсе, что на панель должны попадать прямые лучи солнца? А он у вас под углом смотрит на стену!Даже на первом фото видно, что там ТЕНЬ!»,

«Я может вам секрет открою… Земля(планета) вращается вокруг Солнца и оно не всегда в зените. А есть еще дождь и облака. Поэтому солнечная панель устанавливается на открытом на 360° месте — на крыше например! А еще панель чистить нужно! А на нее с крыши будет сыпаться и лететь всё, что угодно-пыль, камни, сосульки… Да и обслуживать её в таком положении проблематично. В общем сделали всё, чтобы светильник этот долго не проработал! Что с гарантией 99% и произойдёт, если его не украдут!»

ИА «Орелград»