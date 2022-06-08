Муниципальному кафе незаконно разрешили торговать мукой и фруктами

На признаки нарушения закона муниципалитету указали антимонопольщики.



Орловское УФАС России выдало предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Адресатом является управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Возможное нарушение выразилось в непринятии мер по преобразованию или ликвидации муниципального предприятия кафе «Встреча», работающего на товарном рынке, находящемся в состоянии конкуренции.

УФАС ссылается на требования Федерального закона «О защите конкуренции». Согласно им органам местного самоуправления запрещается осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции. Имеются некоторые исключения, касающиеся унитарных предприятий. В данном случае признаки нарушения закона были выявлены в ходе антимонопольного контроля за созданием и изменением видов деятельности унитарных предприятий.

Установлено, что в марте 2022 года были изменены виды деятельности муниципального предприятия кафе «Встреча». Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц дополнительными видами деятельности этого кафе стали «Торговля оптовая фруктами и овощами», «Торговля оптовая сахаром», «Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями» и «Торговля оптовая крупами». Данные сведения были внесены в Единый госреестр юрлиц 24 марта 2022 года.

Статьей 35.1 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на создание унитарных предприятий и осуществление их деятельности на конкурентных рынках. Не допускается создание, в том числе путем реорганизации, унитарных предприятий или изменение видов их деятельности. Рынки оптовой торговли фруктами и овощами, сахаром, мукой и макаронными изделиями, крупами являются конкурентными. Деятельность на них не относится к исключениям, предусмотренным ФЗ «О защите конкуренции».

Таким образом, дополнение новыми видами деятельности, которые не подпадают под исключения, может привести к ограничению конкуренции и является нарушением антимонопольного запрета, — резюмируют в областной антимонопольной службе. Предписание направлено в адрес УМИЗ, так как оно является учредителем кафе «Встреча». Орловское УФАС предупредило чиновников о том, что новшество нарушает закон. Исправить все можно, исключив из видов деятельности кафе оптовую торговлю указанными выше товарами. Также потребуется внести изменения в устав муниципального предприятия. На выполнение своих требований антимонопольщики отвели УМИЗ срок до 18 июля 2022 года.

ИА «Орелград»