О нарушениях в спецдоме-интернате под Орлом рассказали публично

8.6.2022 | 12:02 Новости, Происшествия

Информация о результатах проверки была озвучена на заседании коллегии КСП.


В Орле в расширенном формате состоялось очередное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области. Мероприятие прошло под председательством руководителя этого органа Константина Паршина. Как уточнили в КСП, на нем присутствовали и приглашенные — представители облдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости и руководитель БСУ СО ОО «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов».

КСП публично представила результаты проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на капитальный ремонт административного здания указанного дома-интерната. Финансирование осуществлялось в рамках государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан». Деньги целевым методом выделяются на создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Основные выводы по результатам проверки участникам коллегии представил в своем докладе заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Михаил Верижников. Среди заметных нарушений он отметил факты несоблюдения требований действующего законодательства на сумму 346,3 тысячи рублей, в том числе в части приемки и оплаты невыполненных работ на сумму 222,2 тысячи рублей.

«Участниками коллегии особо подчеркнуто, что выявленные нарушения послужат основанием для внесения представления в адрес действующего руководителя БУ СО «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», — сообщили в КСП. — По итогам рассмотрения принято решение о направлении информации о результатах контрольного мероприятия в адрес губернатора и председателя Орловского областного Совета народных депутатов». Также решено внести директору дома-интерната представление об устранении выявленных нарушений и наказании виновных. Кроме того, члены коллегии высказались за передачу материалов в уполномоченные контрольные и надзорные органы для дополнительной квалификации выявленных фактов и принятия мер реагирования к тем, кто допустил нарушения.

ИА «Орелград»

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