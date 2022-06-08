Областному бюджету не хватило денег на квадрокоптеры

Закупка беспилотников будет вычеркнута из государственной программы.



Департамент информационных технологий Орловской области подготовил проект внесения изменений в постановление правительства региона «Об утверждении государственной программы «Развитие информационного общества». Программа была утверждена в конце 2019 года, а ее реализация началась в 2020 году. Она уже не раз корректировалось с учетом изменения объемов финансирования. Вот и на этот раз причиной внесения нескольких поправок стала банальная нехватка денег.

Согласно пояснительной записке департамента, из-за отсутствия финансирования предлагается исключить несколько целевых показателей из плана основных мероприятий государственной программы. В частности, из программы вычеркнут такие индикаторы, как «количество приобретенных квадрокоптеров», «приобретение портативного комплекса «Мобильный кинотеатр», «количество музеев, в которых организована зона беспроводного доступа посетителей к тематическим ресурсам в сети «Интернет» и созданы мобильные приложения-аудиогиды», а также «количество установленных в музеях мультимедийных киосков».

В то же время власти планируют ускорить процесс приобретения серверов для обеспечения функционирования системы электронного документооборота органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Окончательные сроки данных закупок планируется перенести с 2024 года на 2022 год. Связано это с оперативным внедрением системы электронного документооборота «Дело» в администрации региона и органах местного самоуправления муниципальных образований.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы до 2025 года, в обновленной редакции документа составит 2,046 миллиарда рублей. Из них средства областного бюджета – 1,544 миллиарда, средства федерального бюджета – 502,047 миллиона рублей. От местных бюджетов софинансирование не требуется. Несмотря на сокращение, в программе останется почти полсотни целевых индикаторов. В частности, она предусматривает замену устаревшей оргтехники в кабинетах чиновников обладминистрации и создание в администрации защищенного контура сети передачи данных.

Также программой все еще запланировано укрепление материально-технической базы детских школ искусств, увеличение числа публичных центров правовой информации, рост затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Орловской области, использование облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и др.

ИА «Орелград»