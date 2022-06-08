Облпрокурору пожаловались на фейки и волокиту полиции

Жалобы и обращения были озвучены на совместном приеме.



Прокурор Орловской области Алексей Тимошин и уполномоченный по защите прав предпринимателей Евгений Лыкин провели совместный личный прием предпринимателей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, всего на прием обратились девять человек. Они пожаловались на нарушения их прав. «Проверка доводов всех обращений взята прокурором области на личный контроль», — подчеркнули в надзорном ведомстве. В целом пришедшие на прием бизнесмены затронули различные проблемы.

«По-прежнему актуальными остаются вопросы неоплаты муниципальных контрактов и проведения налогового контроля, — в свою очередь отметили в аппарате уполномоченного. — В ходе приема поступили обращения, связанные с распространением в сети «Интернет» ложной информации относительно деятельности организации, подрывающей ее репутацию; размещением нестационарных торговых объектов на территории города Орла и проведением оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности. Также обсуждались аспекты природопользования».

Не менее актуальной остается тема обжалования действий правоохранительных и следственных органов при расследовании уголовных дел, — считают в аппарате бизнес-омбудсмена. Однако работа в этом направлении ведется. В качестве примера можно привести результаты рассмотрения ранее поступившего обращения к прокурору области от директоров двух фирм. Их интересовал вопрос «незаконного распоряжения производственным оборудованием и техникой предыдущим руководством юридических лиц».

«Установлено, что по данному факту МО МВД России «Хотынецкий» проводит процессуальную проверку, — говорят в прокуратуре. — Однако в нарушение уголовно-процессуального законодательства длительное время обоснованное процессуальное решение не принимается. В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла начальнику СО МО МВД России «Хотынецкий» представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений». Более того, по результатам дополнительной проверки все-таки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»