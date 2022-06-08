Орловца, жестоко убившего собаку, проверили психиатры

Житель Орловской области получил наказание за расправу над собакой.



Покровский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Покровского района. Как сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры региона, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил живодеру наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 процентов из заработка. Приговор районного суда уже вступил в законную силу.

Поясним, что он был вынесен еще в начале мая. А преступление осужденный совершил в начале июня 2021 года. Было установлено, что в тот день мужчина гостил у своего приятеля. В процессе распития спиртных напитков у него неожиданно возник умысел на жестокое обращение с животным, а именно с собакой рыжей масти по кличке «Дамка». Кстати, собака принадлежала хозяину дома. По версии следствия, целью негодяя было «причинение животному боли и страданий, а также повреждений, которые могли привести к его гибели, с применением садистских методов». Несчастная Дамка находилась в надворной постройке. Примечательно, что садист совершил злодеяние вовсе не под покровом ночи. Было около 15 часов дня, когда он подошел к вольеру и привязал к ошейнику веревку, которую также нашел в хозяйском дворе.

Затем он отвел собаку в близлежащий лесной массив, где, умышленно, беспричинно, осознавая, что его действия являются жестокими по отношению к животному, используя садистские и мучительные методы, собаку умертвил. Еще в ходе предварительного слушания обвиняемый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Он согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Владелец собаки, признанный потерпевшим по делу, не возражал против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, что давало преступнику право на смягчение наказания.

Действия преступника суд расценил как «жестокое обращение с животным, совершенное в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, с применением садистских методов». Примечательно, что изначально следствие также инкриминировало обвиняемому хулиганские побуждения. Однако суд счел необходимым исключить квалифицирующий признак «из хулиганских побуждений» в связи с отказом гособвинителя от обвинения в данной части. Согласно заключению амбулаторной первичной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, осужденный хроническим или временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Эксперты также пришли к выводу, что по своему психическому состоянию в настоящее время он «социальной опасности не представляет, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается».

ИА «Орелград»