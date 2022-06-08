Орловчанка Елизавета Комарова вошла в число «Непокоренных»

8.6.2022 | 17:52 Культура, Новости

Девушка прошла непростой отбор для участия в масштабной патриотической акции.


Орловчанка Елизавета Комарова примет участие в проекте «Непокоренные». Об этом сообщается на сайте Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Комарова является бойцом поискового отряда «Безымянный солдат». Орловскую область она представит в проекте, для участия в котором было отобрано 100 активистов из 14 стран. Все они предварительно прошли непростой конкурсный отбор. Вместе с единомышленниками Елизавета отправится в путешествие от Москвы до Бреста по 11-ти городам боевой славы и городам-героям, где примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

«Международный проект «Непокоренные» — это уникальное путешествие из Москвы в Брест, — пояснили в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС. — В рамках путешествия пройдут лекции от ведущих экспертов по международным отношениям, которые направлены на развитие молодежной дипломатии в России и странах СНГ через объединение молодежи смыслами братства, единства народов и общей Победы в ВОВ».

Добавим, что международный проект «Непокоренные» реализует Международный ломоносовский клуб при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам национальностей, МИД России и Минобрнауки России. Комментируя свое участие в акции. Елизавета Комарова отметило: нет ничего важнее, чем сохранение истории. «Участвуя в данном проекте, мне предоставляется прекрасная возможность посетить города, в которых шли ожесточенные бои, где наши бойцы и командиры проявили свое мужество и стойкость, а для бойца поискового отряда такие места даже важнее курортов», — считает она.

ИА «Орелград»

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