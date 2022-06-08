Под Орлом водитель без прав врезался в водоотвод, пострадали женщина и подросток

Авария произошла сегодня ночью на трассе «Орел — Тамбов».

Сегодня ночью 32-летний водитель, не имеющий водительских прав, вылетел с трассы и врезался в водоотводную систему. В результате ДТП пострадали его пассажиры — женщина и подросток.

По сообщению пресс-службы УГИБДД, в 02.50 мужчина ехал на автомобиле ВАЗ 21070 со стороны Орла в направлении Ливен. В районе 81-го километра трассы «Орел — Тамбов» он потерял управление автомобилем и вылетел в кювет.

Находившиеся в салоне машины 14-летний мальчик и 33-летняя женщина получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»