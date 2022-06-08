Пожарным удалось спасти сельхозтехнику при пожаре в орловском хозяйстве

8.6.2022 | 13:07 Новости, Происшествия

Вчера вечером в Кромском районе горели хозяйственные постройки.

Сотрудникам МЧС удалось минимизировать ущерб и спасти сельхозтехнику во время пожара, который произошел в частном хозяйстве в Кромском районе.

По сообщению пресс-службы МЧС, вчера в шесть вечера поступило сообщение о пожаре в деревне Черкасская Кромского района. Горел блок хозяйственных построек, и огонь мог распространиться на соседние строения и технику.

Блок хозпростроек, включая его кровлю, в итоге все же сгорел. Но возгорание было ликвидировано до того, как пламя перекинулось на стоящие рядом постройки и сельхозтехнику.

Пострадавших нет. Причину возгорания и размер материального ущерба устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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