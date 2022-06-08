Скандальное дело «Титаника» разваливается?

Прокуратура не смогла вернуть на рассмотрение нашумевшее дело.



Орловский областной суд оставил в силе решение Заводского районного суда города Орла, который ранее вернул в прокуратуру уголовное дело по обвинению в мошенничестве на 229 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант», речь идет о выявленных правоохранителями хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство многопрофильного центра на базе областной клинической больницы. В народе этот мегадолгострой уже около двух десятков лет называют «Титаником». Достроить его пытается четвертый губернатор подряд.

Уголовные дела, связанные с данным объектом, тоже единичными не назовешь. В данном случае речь идет о деле, возбужденном по части 4 статьи 159 УК РФ. Кстати, санкции этой статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы. Как напоминает «Коммерсант», уголовное дело вернули в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК. Сообщалось, что в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого в отношении всех подсудимых отсутствовала резолютивная часть, то есть фактически обвинение предъявлено не было.

«На скамье подсудимых, напомним, были три человека: бывшие руководители тверского ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов и Евгений Морозков, а также гендиректор московского ООО «Стройком» Гагик Будагян, — пишет федеральное СМИ. — По версии регионального главка МВД, их компании не выполнили положенные по госконтракту работы по строительству медцентра, завысив их стоимость и похитив бюджетные средства. Подсудимые вину отрицают». После возврата дела в прокуратуру из СИЗО под домашний арест был выпущен Максим Селиванов, остальные подсудимые оставались на свободе все время предварительного следствия.

ИА «Орелград»