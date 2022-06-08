В Ливных несовершеннолетний мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем

8.6.2022 | 16:00 Новости, Происшествия

Подросток ездил, не имея водительских прав.

В городе Ливны госпитализирован несовершеннолетний мотоциклист, попавший в аварию. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Вчера вечером, в 21.15, 24-летний водитель автомобиля «Мицубиси» ехал по улице Дружбы Народов со стороны улицы К. Филиппова в направлении улицы Кирова. Выполняя разворот, от столкнулся с мотоциклом «Пегас -250 ZF», которым управлял подросток.

Травмы мотоциклиста, ездившего без водительских прав, оказались достаточно серьезными и потребовали госпитализации.

ИА «Орелград»

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