16 орловских выпускников показали максимальный результат на ЕГЭ по литературе и химии

9.6.2022 | 12:02 Новости, Образование

100 баллов по химии набрали две орловские школьницы, по литературе — 14.

В Орле стали известны результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. Высшие, 100-бальные, результаты показали 14 выпускников, сдававших литературу. Еще две выпускницы набрали высший балл по химии.

«Выпускники из Орловского, Урицкого, Покровского, Ливенского районов, города Орла, а также выпускница из Мценска доказали, что разбираются в тонкостях предмета: умеют писать сочинения, анализировать прочитанное, видят как повествовательную материю текста, так и авторское отношение, а также исторический аспект», — с гордостью сообщил Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области.

Также он отметил выпускниц орловских школ № 11 и № 33  Ирину Ищенко и Светлану Самошину, которые блестяще справились с поставленной задачей на ЕГЭ по химии .

По информации пресс-службы городской администрации, литературу в качестве дополнительного экзамена выбрали 113 человек и 99% из них успешно его сдали. При этом, 19% школьников получили не менее 80 баллов.

Химию выбрали 179 человек. 84,5 % выпускников сдали ее успешно, 13 % набрали высокие баллы.

Также известны результаты ЕГЭ по географии. Эту дисциплину выбрали всего 20 человек. 90% справились с заданиями, 10 % показали высокие результаты.

ИА «Орелград»

 

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