Орловским чиновникам не дали включить честную компанию в «черный список»

Идею областного департамента не поддержали УФАС и арбитражный суд.



В Орле региональный департамент надзорной и контрольной деятельности подал в суд на Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. Чиновники обладминистрации требовали признать незаконным решение антимонопольного органа, вынесенное в январе 2022 года. В качестве третьего лица в процессе выступила компания «Энергопроектинновации» из Башкирии, которой этот спор касался напрямую. Как следует из материалов дела, в декабре 2020 года между сторонами был заключен государственный контракт. Он предусматривал оказание услуги по разработке проектной документации на ликвидацию гидротехнического сооружения — плотины на ручье без названия, притоке реки Орлик вблизи деревни Котово Урицкого района.

Работы предполагалось провести в два этапа и завершить их до конца мая 2021 года. Однако в ходе приемки работ заказчик решил не принимать услуги в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта в полном объеме. После этого, уже в ноябре 2021 года, заказчик в одностороннем порядке разорвал контракт, заявив, что подрядчиком не исполнено обязательство по разработке проектной документации на ликвидацию гидротехнического сооружения. А 30 декабря 2021 года департамент подал в Орловское УФАС России сведения для включения башкирской компании в реестр недобросовестных поставщиков.

Антимонопольная служба, несмотря на новогодние каникулы, довольно оперативно рассмотрела «заявку». Уже 14 января 2022 года было вынесено решение. Антимонопольщики пришли к выводу, что оснований для включения фирмы в «черный список» не имеется, о чем сообщили в департамент. Однако чиновники обладминистрации на этом не успокоились. Полагая, что решение УФАС по Орловской области является незаконным, они обратились в суд. Арбитраж детально изучил контракт и этапы его исполнения. Выяснилось, что подрядчик в установленный срок направил департаменту проектную документацию, но при этом запросил необходимые для завершения работ цифры. Сам он найти их не мог, так как не обладал необходимым доступом к требуемым статистическим данным. В связи с непредставлением департаментом документации, подрядчик вынужденно приостановил работы по контракту. В ответ на это заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта якобы ввиду невыполнения исполнителем работ в полном объеме.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что в действиях подрядчика не было «злого умысла». Наоборот, фирма регулярно информировала заказчика о возникающих проблемах и предпринимала все возможные и необходимые меры для их устранения. А вот чиновники в этом, видимо, подрядчику не помогали или помогали плохо. Доказательством этого для суда послужила активная переписка между заказчиком и исполнителем. «Указанные обстоятельства не свидетельствуют о недобросовестном исполнении обществом на себя обязательств по контракту, либо умышленном уклонении от выполнения условий контракта», — говорится в решении суда. В результате арбитраж решил в удовлетворении заявленных требований отказать, признав подрядчика добросовестным, а действия сотрудников УФАС — законными и обоснованными.

ИА «Орелград»