В Орловской области число самозанятых достигло пика

В Орловской области новый статус получили уже почти 16 тысяч человек.



В Орловской области на сегодняшний день в качестве самозанятых зарегистрировано свыше 15,8 тысячи человек. Такие данные приведены на официальном портале региона. В пресс-службе губернатора напомнили, что специальный налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка для физлиц составляет всего 4 процента, для юридических лиц – 6 процентов. Это самые низкие из возможных налоговые ставки.

«Меры поддержки самозанятых постоянно развиваются, — сообщается на портале Орловской области. — В Центре «Мой бизнес» самозанятые могут получить микрозайм до 500 тысяч рублей на срок до 36 месяцев на капитальные затраты, а на пополнение оборотных средств – до 18 месяцев, под 1 процент годовых».

Характерная для Орловской области тенденция наблюдается и в других регионах. Новый налоговый режим явно оказался привлекательным для тех, кто завел небольшой бизнес и решил его легализовать. Например, на сайте управления ФНС России по Орловской области приведены такие данные: число самозанятых в целом по стране достигло 5 миллионов. Ежедневный прирост составляет 8,5 тысячи человек.

«С начала эксперимента в 2019 году самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1 триллиона рублей и уплатили налоги на 40 миллиардов рублей. Общий доход самозанятых в день составляет более 2 миллиардов рублей, — сообщают налоговики. — Самозанятых привлекает возможность работать и зарабатывать легально, а самое главное, регистрация, выдача чеков, уплата налогов – все происходит в мобильном приложении буквально в несколько кликов».

Интересны и данные ФНС России, согласно которым средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому из них сейчас 14 лет, а самому пожилому самозанятому недавно исполнилось 94 года. Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской областях и Башкортостане. Орловской области по этому показателю в топ-10 нет.

ИА «Орелград»