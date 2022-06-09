МУП «ТТП» добилось частичного снятия санкций

Решение о наложении финансовых санкций предприятие успешно оспорило в суде.



Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» к отделению Пенсионного фонда РФ по Орловской области. Госучреждение в апреле этого года наложило на муниципальное предприятие крупные финансовые санкции. По мнению представителей МУП «ТТП», при применении санкций не были учтены смягчающие ответственность обстоятельства.

Как следует из материалов дела, МУП «ТТП» является страхователем и платит пенсионные взносы. В марте 2022 года оно подало соответствующий отчет. Пенсионным фондом была проведена проверка правильности заполнения, полноты и своевременности представления этого отчета. Она показала, что сведения о застрахованных лицах предприятие подало с опозданием. В Пенсионном фонде это сочли нарушением закона и применили к МУП «ТТП» применили финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, читай работника. Общий размер штрафа составил 406 тысяч рублей.

Это постановление предприятие и обжаловало в суде. Оно не отрицало своей вины, но просило учесть то, что подобное нарушение было допущено им впервые. Кроме того, МУП «ТТП» напомнило о непростых для экономики временах и собственных финансовых проблемах. Крупный штраф мог бы болезненно ударить по балансу перевозчика. Суд все это учел и частично требования истца удовлетворил. Размер штрафа был снижен на 365 400 рублей. На большее арбитраж не пошел, отметив в своем решении: дальнейшее снижение штрафных санкций нарушит принципы соразмерности и справедливости, а также баланс частных и публичных интересов.

ИА «Орелград»