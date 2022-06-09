Накануне 30 орловцев заразились коронавирусом

9.6.2022 | 12:56 Медицина, Новости

Госпитализированы 14 пациентов.

За минувшие сутки в Орловской области было выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего — 113 321. В медицинские учреждения госпитализированы 14 орловцев.

Выздоровел 31 пациент, всего — 110 922.

За время пандемии в регионе скончались 1 926 человек, зараженных ковидом.

В России заразились 18 365 879 (+ 3 774) человек. Выздоровели 17 781 922 (+ 4 297) человека. Умерли 379 813 (+ 77) человека. За сутки были госпитализированы 1 470 россиян.

ИА «Орелград»

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