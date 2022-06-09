Орловская область избежала лесных и торфяных пожаров

Количество ландшафтных пожаров уменьшилось в 3,5 раза.

В текущем году в Орловской области ни одного лесного или торфяного пожара. Об этом стало известно на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Орловской области.

«С начала пожароопасного сезона посредством космического мониторинга на территории Орловской области было зарегистрировано 48 термических точек, из которых подтвердились 23 (как контролируемое сжигание порубочных остатков и загорание сухой растительности)», — цитирует пресс-служба губернатора Александра Леонова, начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ орловского МЧС.

Что касается ландшафтных пожаров, то они случались 348 раз. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники МЧС, по словам Леонова, проводят масштабную профилактическую работу. В частности, с населением было проведено более 80 тысяч инструктажей. А космический мониторинг указал на 48 термических точек, из которых подтвердились 23.

ИА «Орелград»