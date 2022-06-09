Орловских студентов защитят от дискриминации за рубежом

В регионе дан старт международному проекту помощи пострадавшим от русофобии.

Некоммерческая организация «Фонд молодежных и студенческих инициатив» оперативно отреагировала на недавно опубликованный на сайте МИД РФ объемный доклад о нарушениях прав россиян в странах «коллективного Запада». Нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом стали не только массовыми, но и запредельно агрессивными, — говорит глава Фонда Анна Лапенко.

«Тотальная дискриминация россиян в докладе МИД названа шокирующей своей дикостью, — комментирует она. — Другую оценку происходящему просто не дать. Пора признать очевидное — нарушения прав россиян в государствах «коллективного Запада» приобрели массовый характер».

В качестве ответа Фонд объявил о старте нового глобального международного проекта Russians. Символично, что произошло это в преддверии празднования Дня России. Как говорят учредители, проект направлен на защиту прав наших соотечественников за рубежом. Волонтеры Фонда, в том числе в Орловской области, будут бесплатно оказывать правовую и иную поддержку тем, кто подвергается травле, гонениям и дискриминации из-за русофобии стран Запада. Так, Фонд поддержит орловских студентов, оказавшихся в непростой ситуации за рубежом, например, незаконно отчисленных из вузов. Помогут волонтеры и родным таких студентов, которые находятся в Орловской области, стараются помочь своим родным за рубежом, но просто не знают, как это сделать правильно и максимально эффективно.

Фонд будет оказывать помощь любому гражданину, столкнувшемуся с дискриминацией за пределами РФ, — объясняет Лапенко. Для этого следует обратиться на сайт проекта Russians и заполнить заявку. С заявителем обязательно свяжутся и проинформируют о его правах, а также помогут совершить необходимые шаги. Если кто-то по каким-то причинам побоится оставить свои контактные данные, имеется чат-бот. В нем можно оставить сообщение о вопиющей ситуации, которая произошла с заявителем или его близким. Можно прислать фото и видео, подтверждающие факты нарушения прав.

«Помимо оказания юридической помощи, мы нацелены на формирование объективного информационного поля вокруг проблемы русофобии на мировой арене, — говорит Анна Лапенко. – Тем самым, студенты получают возможность активно участвовать в формировании позитивной повестки без дискриминации и навязываемых обществу опасных стереотипов в отношении россиян».

Проект Russians представляет собой «единое окно» для всех тех, кто пострадал от русофобии за рубежом и кому нужна помощь, в том числе компетентная юридическая консультация о том, что нужно сделать прямо здесь и сейчас. Он также ставит своей целью превентивное информирование россиян о потенциальных проблемах, связанных с разницей менталитетов, при зарубежных поездках, в том числе на отдых.

«А главное – мы расскажем каждому, кто попал в нестандартную ситуацию, о том, что нужно сделать в первую очередь и поможем ему в этом», — акцентирует Анна Лапенко.

ИА «Орелград»

КОНТАКТЫ:

Директор Фонда молодежных и студенческих инициатив Анна Лапенко — 8-985-382-45-35

https://t.me/russiansproject