В Орле прошло награждение работников Фонда соцзащиты

9.6.2022 | 15:44 Новости, Общество

Вчера исполнилось 30 лет со дня образования Орловского регионального отделения Фонда социального страхования.

Вчера, 8 июня, в День социального работника, состоялось награждение сотрудников орловского Фонда социального страхования.

По сообщению пресс-службы облсовета, почетной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов были отмечены главный специалист отдела администрирования страховых взносов Татьяна Шалыгина и заместитель начальника отдела социальных программ Ольга Ильина.

Кроме этого, благодарностьбыла объявлена главному специалисту отдела администрирования страховых взносов Ольге Запольской, главному специалисту планово-экономического отдела Ирине Диденко и главному специалисту отдела информатизации Андрею Баканову.

Отметим, что именно вчера Орловское региональное отделение Фонда социального страхования отпраздновало 30-летие со дня своего создания. По этому поводу с поздравлениями к собравшимся выступили Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и Губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Олег Николаевич, в первую очередь хочу обратиться к Вам и поблагодарить лично за Вашу работу. За годы Вашего управления Орловское отделение вышло на качественно новый уровень и является одним из лучших Фондов не только в Центральном Федеральном округе, но и во всей Российской Федерации. И это заслуга Ваша и Ваших сотрудников!

30 лет назад был организован Фонд социального страхования. Вы каждый день стоите на страже самого дорогого, что есть на свете — жизни и здоровья людей. Именно сотрудники Вашего отделения приходят на помощь к тем, кто болеет и временно не может трудиться, оказывают поддержку беременным женщинам и молодым родителям, заботятся о безопасности на рабочем месте, окружают вниманием людей с ограниченными физическими возможностями, заботятся о детях, которые остались без попечения родителей. Частицу сердца вы отдаёте этим людям. Я благодарю вас за чуткое сердце, за профессионализм и желаю удачи, благополучия, и чтобы над вами, над вашими семьями всегда было мирное небо! С праздником, дорогие друзья»!, — обратился Леонид Музалевский к Олегу Николаевичу Ревякину, управляющему орловского Фонда соцзащиты, и его трудовому коллективу.

Мероприятие  проходило в актовом зале Орловского музыкального колледжа. В продолжение праздника студенты и преподаватели колледжа преподнести собравшимся музыкальные подарки.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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