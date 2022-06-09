Завтра в Орловской области будет отменен масочный режим

9.6.2022 | 10:57 Важное, Новости, Общество

Губернатор назвал это решение долгожданным, но своевременным.

Вчера вечером Андрей Клычков официально заявил о том, что начиная с пятницы, 10  июня, в Орловской области будет отменен масочный режим.

По его словам, сам он уезжает в командировку, но перед отъездом поручил своему первому заму провести региональный штаб и рассмотреть этот вопрос.

«Региональный штаб это решение обсудит и примет», — пообещал Клычков.

Как успели заметить жители региона, власти не спешили следовать примеру десятков других субъектов Российской Федерации и снимать антиковидные ограничения. По словам губернатора, это было связано с заботой о жизни и здоровье населения. В конце концов, после долгих консультаций с Роспотребнадзором, решение все-таки было принято. Клычков назвал его долгожданным, но своевременным.

В комментариях к сообщению развернулись настоящие народные гуляния, в которых принял активное участие и сам губернатор, персонально рассказывавший орловцам о проделанной работе и дававший ценные указания:

  • «я каждый день эту обсуждал с Роспотребнадзор, две недели назад договорились если роста не будет, значит они согласны отменить. Вот результат»,
  • «главное не расслабляться..»,
  • «главное чтобы люди себя берегли» и т.д.

Кроме того, губернатор обижался на жителей, не внимательно следящих за его прямыми эфирами и на всякий случай упомянул, что решение о вводе масочного режима было принято не им:

  • «вы значит мои прямые эфиры не смотрите. Если бы смотрели, тогда бы знали что ровно 2 недели назад я сказал о чем мы договорились с Роспотребнадзор. Вот как раз и прошло 2 недели»,
  • «Если бы вы знали кто принял решение о масочном режиме, тогда бы тоже поняли — что не я».

Ранее жители региона регулярно выражали недовольство сохранением антиковидных ограничений и обращали внимание на то, что даже на крупных официальных мероприятиях Андрей Клычков, как правило, был единственным участником, соблюдавшим масочный режим. Губернатор, в свою очередь, отмечал сложность эпидемиологической ситуации и уверял, что не имеет полномочий самовольно снимать ограничения.

ИА «Орелград»

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