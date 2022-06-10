Более 100 арестованных машин могут купить орловцы

Приобрести арестованное имущество можно на электронных площадках.

Управление Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области напоминает жителям региона о том, что они имеют право и возможность приобрести имущество должников, арестованное приставами-исполнителями. Для этого необходимо воспользоваться услугами электронных площадок. Это удобно, так как подразделение МТУ, занимающееся реализацией арестованного имущества, располагается в Рязани. Заключить сделку можно дистанционно. Торги проводятся на электронных площадках ТЭК-Торг (https://tektorg.ru) и ВЭТП ( https://арест.вэтп.рф).

«В Орловской области применяются все предусмотренные меры, в том числе по обращению взыскания на имущество должников, — отмечается в сообщении пресс-службы регионального управления ФССП. — За 5 месяцев текущего года наложено более 1100 арестов движимого и недвижимого имущества. Оно оценено и передано на реализацию в специализированную организацию — Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях».

Ознакомиться с предложениями также можно на электронных площадках. К слову, они является достаточно разнообразными. Например, сейчас в списках на продажу значатся более 100 автомобилей должников, 16 объектов недвижимости, свыше 80 единиц так называемого малоценного имущества и т.д. В целом на реализации в настоящее время находится арестованное имущество на сумму более 125 миллионов рублей. Для сравнения: в текущем году арестованного имущества продано уже на сумму более 20 миллионов рублей.

«Для самостоятельного просмотра перечня имущества, которое находится на принудительной реализации необходимо в блоке «Реализация и распоряжение имуществом/продажа арестованного, конфискованного и иного имущества» необходимо в расширенном поиске выбрать территориальное управление — Орловская область и имущество, которое вас заинтересовало, — рекомендуют в УФССП. — По результатам поиска автоматизированная система выдаст информацию о территориальном органе, организующем работу по реализации, характеристику объекта продажи, его стоимость, сведения о реализаторе».

ИА «Орелград»