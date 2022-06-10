Фонд капремонта отбился от обвинений в ограничении конкуренции

УФАС закрыло дело против регоператора за неимением доказательств.



Орловское УФАС России приняло решение прекратить дело, возбужденное по признакам нарушения некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» части 1 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Напомним, поводом для его открытия послужила жалоба компании «Курс» из Московской области, поступившая в Орел в октябре прошлого года. Заявитель жаловался на нарушения, якобы допущенные Фондом при проведении электронного аукциона на оказание услуг и выполнение работ по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовой шахты. Контракт также предусматривал разработку проектной документации, ремонт, замену и модернизацию лифтов многоквартирных домов в Орловской области.

Из жалобы следовало, что организатор торгов включил в один лот работы в разных территориальных районах региона (всего 207 объектов), что привело к увеличению начальной максимальной цены договора и, как следствие, к невозможности участия в аукционе компаний с первым уровнем ответственности члена СРО, т.е. с разрешенным объемом работ по договорам до 60 миллионов рублей. Вторая претензия – был установлен якобы необоснованно долгий срок оплаты выполнения работ (1096 календарных дней). Также заявитель пожаловался на требование о необходимости фото- и видеофиксации хода работ, посчитав его необоснованным. Добавим, что начальная (максимальная) цена договора составляла 568,93 миллиона рублей. На аукционе были представлены три административно-территориальных образования: Орел (36 МКД.), Мценск (9 МКД) и Ливны (4 МКД.) То есть всего нужно было отремонтировать лифты в 49 многоквартирных домах.

Антимонопольщики не только внимательно изучили конкурсную документацию, но и провели анализ рынка, опросив его участников. Оказалось, что требованиям аукциона соответствовало как минимум 17 компаний. Заявки подали три компании. В том числе упомянутый «Курс». Соответствующими требованиям документации об аукционе были признаны заявки компаний «Трансэнерго» и «Щербинский лифтостроительный завод». Их допустили к участию, и первая из этих компаний выиграла тендер. Поскольку правом на участие в аукционе обладали более полутора десятка фирм, УФАС пришло к выводу, что само по себе это предполагает возможность конкурентной борьбы.

Кроме того, в Орловское УФАС от подрядных организаций поступило 15 ответов на запросы ведомства. Из них следовало, что девять организаций не имели намерений участвовать в проводимом аукционе, в том числе по причине отсутствия экономической заинтересованности, а также наличия значительного объема обязательств по ранее заключенным договорам. Семь организаций не считают укрупнение лота ограничением конкуренции. Десять организаций допускают, что условие по сроку оплаты в течение 1096 календарных дней ограничивает количество участников электронного аукциона. Но при этом некоторые из них отметили, что подобные условия используют в работе и аналогичные фонды капремонта других регионов страны.

Количество и содержание поступивших ответов подрядных организаций не позволили комиссии УФАС сделать однозначный вывод о том, что действия орловского НО РФКР при проведении электронного аукциона содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. «В материалах дела отсутствуют достаточные доказательства, свидетельствующие об ограничении конкуренции НО РФКР», — говорится в решении. При таких обстоятельствах комиссия Орловского УФАС решила прекратить рассмотрение дела в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.

ИА «Орелград»