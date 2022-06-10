Множество нарушений прав инвалидов вскрыла прокуратура

Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам инфраструктуры не обеспечен.



Реализация проекта «Доступная среда» далеко от своего завершения и уже тем более от совершенства. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с данными надзорных ведомств. Они были озвучены на расширенном заседание коллегии прокуратуры Орловской области. Мероприятия прошло под председательством главы этого ведомства Алексея Тимошина. Участники обсудили состояние законности в сфере обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры.

«В настоящее время на территории региона проживает 58 929 инвалидов, из них более 3000 детей, и формирование доступной среды для указанных граждан – общая задача органов власти и прокуратуры, — следует из сообщения пресс-службы прокуратуры Орловской области. — Прокурорскими проверками выявлены многочисленные факты ненадлежащей организации доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и иной инфраструктуры».

Подчеркивается, что не во всех случаях инвалиды имеют беспрепятственный доступ даже к зданиям органов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений здравоохранения, культуры и к спортивным объектам. Не на всех стоянках и парковках выделяются места для спецтранспорта инвалидов. Прокуроры вскрыли факты, когда при входе в административные помещения нет поручней и пандусов, при этом отсутствуют и кнопки вызова дежурного.

«Выявлены нарушения в деятельности управляющих компаний, на обслуживании которых находятся многоквартирные жилые дома, где проживают инвалиды-колясочники, — добавляют в прокуратуре региона. — При этом установлены факты бездействия органов социальной защиты населения области по выявлению и пресечению нарушений прав инвалидов на доступное пользование объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в органах местного самоуправления, организациях и учреждениях».

Всего в 2022 году в Орловской области прокурорские работники выявили уже свыше 700 нарушений закона в указанной сфере. По всем фактам приняты меры, в том числе внесено 273 акта прокурорского реагирования. В завершение мероприятия прокурор области Алексей Тимошин потребовал от районных и межрайонных прокуроров поставить на контроль ход устранения выявленных в ходе проверок нарушений.

«Алексей Тимошин подчеркнул, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют социальные, политические и гражданские права наравне с другими членами общества, — говорят в пресс-службе ведомства. — Прокуроры во взаимодействии с уполномоченными органами власти должны добиваться обеспечения таких условий жизни в регионе, чтобы граждане с ограниченными возможностями здоровья могли жить полноценной жизнью, посещать культурно-массовые мероприятия, заниматься спортом (с учетом возможностей здоровья), получать надлежащее функциональное лечение, своевременные осмотры и льготные медикаменты, технические средства реабилитации».

ИА «Орелград»