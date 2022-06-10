Орловским дачникам озвучили условия амнистии

В регионе объявлено об условиях старта «дачной амнистии 2.0»



С необходимыми разъяснениями выступило Управление Росреестра по Орловской области. В ведомстве напомнили, что срок действия так называемой «дачной амнистии» по решению федеральных властей был продлен до марта 2031 года. В декабре прошлого года в закон были внесены соответствующие поправки. Проект получил название «Дачная амнистия 2.0». Изначально предполагалось, что работать он начнет с 1 сентября 2022 года. Однако, как пояснили в пресс-службе регуправления Росреестра, в настоящее время рассматривается перенос вступления закона в силу на более ранний срок.

«Новый закон предусматривает возможность одновременного оформления права собственности и на землю и на жилой дом, — объясняет Надежда Кацура, руководитель орловского Управления Росреестра. Для этого нужно обратиться в местную администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под имеющимся домом и представить любое из документальных подтверждений факта владения. Например, это могут быть документы технического учета и инвентаризации жилого дома, выписка из похозяйственной книги или документ, подтверждающий пользование земельным участком».

У жителей Орловской области со вступлением в силу нового механизма появляется возможность оформить свои права на недвижимость, в отношении которой правоустанавливающие документы отсутствуют. Если в ЕГРН нет сведений о границах земельного участка, на котором расположен жилой дом, образование такого земельного участка осуществляется на основании схемы его расположения.

«После согласования границ земельного участка и проверки предоставленных документов, орган местной власти самостоятельно в электронном формате направит все документы на регистрацию права собственности в Росреестр, уплата госпошлины не потребуется, — добавили в ведомстве. — Регистрация по электронным документам проводится в течение одного дня».

Согласно статистике, в 2022 году в Орловской области в рамках «дачной амнистии» оформлено уже более 1500 объектов недвижимости. Для сравнения, за весь прошлый год было оформлено свыше 4 тысяч объектов. А за весь период действия «дачной амнистии», которая стартовала еще в далеком 2006 году, орловцы оформили в упрощенном порядке уже свыше 50 тысяч объектов недвижимости.

ИА «Орелград»