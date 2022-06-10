Реконструкцию аэропорта «Южный» узаконили

Масштабный проект официально включен в государственную программу.



Губернатор Андрей Клычков внес важные изменения в паспорт государственной программы Орловской области «Развитие транспортной системы». В числе задач этой программы появилась реконструкция объектов аэропортовых комплексов, которой раньше не было. Конкретно речь идет о региональном проекте «Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел «Южный», являющегося частью федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

Последний в свою очередь входит в состав комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России. Госпрограмма теперь официально предусматривает «осуществление реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел «Южный», находящихся в собственности субъекта РФ». Причем завершить работы необходимо уже в 2023 году. С учетом изменений общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий транспортной программы вырос до 40,721 миллиарда рублей, из которых доля федерального бюджета составляет 9,652 миллиарда.

Непосредственно на реконструкцию инфраструктуры аэропорта «Южный» будет направлен 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Напомним, в мае 2022 года распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщила тогда пресс-служба правительства, деньги в Орлее поступят в течение двух лет: в 2022 году поступят первые 400 миллионов рублей, в 2023 – оставшиеся 600 миллионов.

«С помощью федерального финансирования будет проведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала, — следует из сообщения правительства страны. — Открытие аэропорта после реконструкции запланировано в конце 2023 года».

Согласно справочным данным, аэропорт «Южный» находится в шести километрах от центра Орла. Он был построен в 1930-х годах и не работает с 2010 года. К слову, орловский проект станет не единственным в своем роде, а лишь продолжит наметившуюся тенденцию. В феврале этого года правительство направило более 5,3 миллиарда рублей на реконструкцию аэропортов в Архангельской области, Чечне и Забайкальском крае. Работа ведется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».

ИА «Орелград»