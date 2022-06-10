Свидетельства Красного Креста признаны недействительными

Орловский облсуд удовлетворил исковые требования прокуратуры.



Как сообщает прокуратура Болховского района Орловской области, поставлена точка в деле о признании недействительными пяти свидетельств о прохождении обучения в Центре дополнительного образования «Российского Красного Креста». Сделал это Орловский областной суд, где дело слушалось в апелляции. Облсуд рассмотрел апелляционное представление прокурора и расценил доказательства, представленные им, как обоснованные и достаточные для удовлетворения исковых требований.

В надзорном ведомстве рассказали предысторию. Ранее в Болховском районе была проведена прокурорская проверка. Было установлено, что в рамках реализации национального проекта «Демография» между местным Центром занятости населения и ОГО ООО «Российский Красный Крест» были заключены договоры на получение пятью местными жителями дополнительного профессионального образования.

Указанные граждане также скрепили договоры своими подписями. Отметим, что обучение проводится за бюджетный счет. Считается, что это помогает безработным обрести новые знания и «корочки», что затем поможет им найти работу. Однако прокурорские работники выяснили, что в данном случае граждане «образовательные услуги не получали, обучения фактически не проходили, занятий с ними не проводилось, экзамены не сдавались, в то время как денежные средства на это были выплачены».

«Суд первой инстанции счел недоказанным факт фиктивности прохождения обучения жителями Болховского района, в связи с чем отказал в удовлетворении требований прокурора», — уточнили в надзорном ведомстве. Однако суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и вынес собственное решение, признав факт фиктивного обучения пяти человек. Таким образом, выданные им свидетельства признаны недействительными.

ИА «Орелград»