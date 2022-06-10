Торговый оборот региона вырос до 41 миллиарда рублей

10.6.2022 | 10:23 Важное, Новости, Экономика

Почти половина проданных товаров приходится на продукты питания.


В первом квартале 2022 года оборот розничной торговли в Орловской области составил 41,6 миллиарда рублей, что на 2,8 процента в сопоставимых ценах превышает показатель соответствующего периода предыдущего года. Такие данные приводит Орелстат. Статистики изучили и структуру оборота. По их подсчетам, за первые три месяца этого года в регионе пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий было реализовано на общую сумму 19,5 миллиарда рублей, а непродовольственных товаров было продано на 22,1 миллиарда.

Соответственно, доля продаж товаров указанных групп составила 47 и 53 процента от общего объема оборота розничной торговли соответственно. Также подсчитано, что по сравнению с январем-мартом 2021 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 5,4 процента, второй группы выросла на 0,5 процента. Оборот общественного питания, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил за отчетный период времени 1,1 миллиарда рублей, или 96,6 процента в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом.

«Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 56,6 миллиарда рублей, или 78 процентов (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, — следует из сообщения Орелстата. — На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 34,2 процента оборота оптовой торговли». Что касается рынка платных услуг населению, то в январе-марте 2022 года, по оперативным данным, населению Орловской области было оказано таких услуг на 9,972 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 1,9 процента больше, чем годом ранее. В структуре платных услуг населению 69,9 процента составляют жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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