В Орле Егора Семеновича Строева наградили Орденом Александра Невского

Указ подписал Владимир Путин, вручал — Игорь Щеголев.

Егору Семеновичу Строеву, многолетнему губернатору Орловской области, сегодня был вручен Орден Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Указ о награждении ранее был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а вручал орден Игорь Щеголев, полпред президента в ЦФО, находящийся сегодня с рабочим визитом в Орловской области.

Помимо первого губернатора Орловской области, правительственными наградами также были отмечены три работника завода «Протон»: оператор прецизионной фотолитографии Раиса Давыдова и начальник конструкторско-технологического отдела производственного комплекса «Оптрон» Людмила Кузнецова — «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также технический директор АФО «Протон» Людмила Полянцева — «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

ИА «Орелград»