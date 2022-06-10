В Орле госпитализирован пешеход, сбитый кроссовером на переходе

63-летний мужчина получил тяжелые травмы, пытаясь перейти Ливенскую.
Вчера днем 63-летней пешеход был госпитализирован после того, как на переходе его сбил кроссовер «Мицубиси Аутлэндер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
В 14.40 54-летний водитель «Мицубиси» ехал по Ливенской со стороны Ростовской в направлении 1-й Курской. В районе дома № 25 улице Ливенская он сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.
Травмы, полученные пожилым человеком, потребовали госпитализацию в медицинском учреждении.
ИА «Орелград»