В Орле госпитализирован пешеход, сбитый кроссовером на переходе

10.6.2022 | 11:21 Новости, Происшествия

63-летний мужчина получил тяжелые травмы, пытаясь перейти Ливенскую.

Вчера днем 63-летней пешеход был госпитализирован после того, как на переходе его сбил кроссовер «Мицубиси Аутлэндер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 14.40 54-летний водитель «Мицубиси» ехал по Ливенской со стороны Ростовской в направлении 1-й Курской. В районе дома № 25 улице Ливенская он сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу.

Травмы, полученные пожилым человеком, потребовали госпитализацию в медицинском учреждении.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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