В Орле госпитализирован пешеход, сбитый кроссовером на переходе

63-летний мужчина получил тяжелые травмы, пытаясь перейти Ливенскую.

Вчера днем 63-летней пешеход был госпитализирован после того, как на переходе его сбил кроссовер «Мицубиси Аутлэндер». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.