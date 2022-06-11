Доступ к осужденным открыли в Орловской области

Возобновлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий.

В Орловской области в режимных учреждениях возобновлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий в соответствии с графиком. Как сообщает пресс-служба регионального УФСИН России, речь идет об исправительных колониях №№ 2, 5 и 6, колониях-поселениях №№ 3 и 7, а также о СИЗО-1 города Орла. Допуск в учреждения разрешено осуществлять только при соблюдении ряда обязательных условий. Так, посетителям необходимо иметь при себе действующий сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или сертификат, подтверждающий перенесенное заболевание.

Также необходимо наличие оригинала документа (ПЦР-исследования), подтверждающего отсутствие новой коронавирусной инфекции, выданного не более чем за 48 часов до посещения. Кроме того, охрана колоний будет смотреть на наличие или отсутствие клинических симптомов респираторного инфекционного заболевания на момент посещения. Данные ограничения не распространяются на адвокатов, следователей и работников суда, которым надо встретиться с осужденными.

«Напоминаем, при нахождении в помещениях для проведения длительных, краткосрочных свиданий родственникам и осужденным необходимо соблюдать меры инфекционной безопасности (использование средств индивидуальной защиты), — говорят в УФСИН. — Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к свиданиям допускаться не будут».

ИА «Орелград»