Суд объяснил, когда можно кататься на снегоходе

Жителя Орловской области наказали за катание по снегу без прав.



Любопытное дело об административном правонарушении в сфере дорожного движения рассмотрел суд Орловского района Орловской области. Интересно уже то, что материалы на нарушителя были составлены сотрудником ГИБДД. Протокол был составлен на водителя не автомобиля и даже не трактора, а… снегохода. Как сообщили в пресс-службе суда Орловского района, гаишник выявил нарушение ПДД 6 февраля 2022 года. Фигурант дела в тот день катался на снегоходе «Поларис» в поселке Куликовский под Орлом. Делал он это, как выяснил гаишник, не имея права управления данным транспортным средством.

«В связи с этим постановлением должностного лица ГИБДД УМВД России по Орловской области гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, — сообщи в суде. — Не согласившись с указанным постановлением, гражданин обжаловал его в суд».

Судье районного суда при рассмотрении жалобы пришлось изучить «Правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 796. Кроме того, была принята во внимание инструкция о порядке применения этих правил, утвержденная приказом Минсельхозпрода России от 29 ноября 1999 года № 807.

Суд пришел к выводу, что наличие права на управление самоходными машинами, к которым относятся, в том числе, снегоходы, подтверждается удостоверением тракториста-машиниста (тракториста) с отметкой «A». В данном случае у гражданина удостоверения тракториста-машиниста не оказалось. Следовательно, он управлял снегоходом, не имея права управления данным транспортным средством. Суд посчитал, что тем самым водитель нарушил пункт 2.1.1 Правил дорожного движения. Согласно ему, водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории. В результате в удовлетворении жалобы было отказано, постановление ГИБДД оставлено в силе. Однако решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»

(Фото из архива)