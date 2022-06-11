Транзит приматов через Орловскую область запретили

Ограничения связаны с угрозой распространения оспы обезьян.



Как сообщает управление Росссельхознадзора по Орловской и Курской областям, введены новые меры предосторожности по недопущению заноса и распространения заболевания человека оспой обезьян. Напомним, это заболевание появилось относительно недавно, но стремительно распространяется по миру. Кстати, в беседе со СМИ профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что представление человечества об оспе обезьян примерно соответствует временам 50-летней давности.

Вирусолог обратил внимание также на быструю скорость распространения оспы. По его предположению, над вирусом мог поработать какой-то специалист. Вторая возможная причина — вирус может отличаться от классического вируса обезьяньей оспы. В этом случае у него могут быть иные свойства. Также сообщается, что в зоне риска заболевания оспой обезьян находятся молодые люди, возраст которых составляет приблизительно до 40 лет.

В Территориальном управлении Россельхознадзора пояснили, что целый ряд ограничений вводится в целях недопущения заноса и распространения указанного заболевания на территорию РФ. В частности, введен запрет ввоза на территорию России, а также транзит по ее территории любых грызунов и приматов (за исключением лабораторных животных и возвращающих на территорию Российской Федерации ранее вывезенных питомцев).

«Гражданам, возвращающимся на территорию РФ из третьих стран, необходимо выполнять предписания Россельхознадзора по прохождению карантина питомцами (приматам и грызунам), — говорится на сайте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. — В период карантинирования грузополучателям и владельцам животных необходимо усилить клинический надзор за животными и при появлении подозрения на заболевание информировать ветеринарные и медицинские службы».

ИА «Орелград»