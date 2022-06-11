Верховный суд поддержал Кадырова в споре с мэрией Орла

Постановление администрации города о перевозках признано частично недействующим.



Верховный суд Российской Федерации признал частично не действующими нормы постановления администрации города Орла, регулирующие порядок предоставления субсидий пассажирским перевозчикам. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда областного центра. Поясним, что субсидии выделяются из бюджета на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков за провоз льготников. Как уточнили в Советском райсуде, это было административное дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Кадырова А.Р. к администрации Орла. Он просил о признании недействующим постановления, принятого еще в 2015 году. Этим документом был утвержден порядок предоставления субсидий перевозчикам.

«В обоснование административного иска ИП Кадыровым указано, что им осуществляются перевозки пассажиров по социально значимым маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла, в связи с чем он является получателем указанной субсидии, — следует из сообщения суда. — Истец полагал, что утвержденный порядком расчет сумм субсидий не позволяет компенсировать перевозчикам в полном объеме недополученные доходы в связи с перевозкой льготных категорий пассажиров, поскольку ограничен лимитом бюджетных обязательств».

Данное обстоятельство, по мнению истца, противоречит нормам Гражданского кодекса РФ. Также Кадыров указал, что с учетом правовой природы рассматриваемой субсидии, возможность ее ограничения лимитом бюджетных обязательств не основана на положениях статей 69 и 78 Бюджетного кодекса РФ. Привел он и другие доводы. Суд в Орле отказал в удовлетворении административных исковых требований.

Однако истец обжаловал это решение в вышестоящих инстанциях до тех пор, пока не дошел до Верховного суда России. Последний все предыдущие решения отменил и вынес собственное. Кассационным определением административное исковое заявление ИП Кадырова было удовлетворено частично. Сразу пять пунктов спорного постановления признаны не действующими в той мере, «в какой названные нормы ограничивают размер субсидии в пределах лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год». В остальной части обжалуемые судебные акты были оставлены без изменения.

ИА «Орелград»