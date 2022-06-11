Винодел-самоучка схлопотал крупный штраф

Житель Орловской области нарушил требования закона об обороте спиртного.



Как сообщает Урицкий районный суд Орловской области, рассмотрено административное дело в отношении жителя Сосковского района за торговлю спиртосодержащей продукцией домашней выработки. Проще говоря, перед судом предстал самогонщик, который в ходе так называемой проверочной закупки попался с поличным при продаже с рук крепкого спиртного напитка домашней выработки. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ. Дело завели административное, поскольку винодел-самоучка попался в руки полиции впервые. При повторной продаже самогона ему будет грозить уже уголовная ответственность.

Впрочем, и в данном случае он получил довольно запоминающееся наказание. Суд признал его виновным в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом. Поясним, что закон четко регулирует отношения в данной сфере. Для торговли спиртным необходимо оформить государственную лицензию. Весь алкоголь маркируется акцизными марками, а его продажа осуществляется через единую государственную информационную систему. Последняя позволяет отслеживать путь товара и выявлять контрафакт.

Понятно, что у самогонщика не было ни лицензии, ни акцизных марок и уже тем более доступа к государственной информационной системе. Было установлено, что бутылку самогона он сбыл «гостю» в декабре 2021 года в дневное время, после чего появились сотрудники полиции и запротоколировали данный факт. За содеянное правонарушитель отделался минимально возможным штрафом в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, суд постановил изъять у него нелегальную алкогольную продукцию и уничтожить ее в установленном законом порядке. Постановление о назначении административного наказания уже вступило в законную силу, — отметила пресс-служба Урицкого районного суда.

ИА «Орелград»