Банку не дали унаследовать долг покойника

Суд под Орлом рассмотрел любопытный иск кредитной организации.



В Орловской области суд Глазуновского района рассмотрел дело по исковому заявлению к наследственному имуществу. Один из российских банков просил принять решение о расторжении соглашения о кредитования и взыскании задолженности за счет наследственного имущества ныне уже покойного заемщика. Представитель банка в суде указал, что местному жителю в 2017 году был выдан кредит в сумме 405 тысяч рублей под 19 процентов годовых. Полностью вернуть деньги заемщик должен был не позднее 22 ноября 2022 года.

Мужчина исправно выполнял свои обязательства, однако в прошлом году внезапно платить перестал. По подсчетам банка, к концу апреля 2022 года срочный основной долг составлял более 123 тысяч рублей, плюс по нему набежали проценты в сумме более 12 тысяч рублей. Неуплату в кредитной организации сочли нарушением условий договора. Однако вскоре выяснилось, что заемщик умер еще в ноябре 2021 года. В подобном случае кредитор имеет право взыскать долг с наследников умершего. Однако в данном случае представитель банка заявил, что сведениями о наследниках должника не располагает.

При этом банк указал суду на то, что мужчина был зарегистрирован по конкретному адресу проживания в поселке Глазуновка. Финансисты предположили, что по этому адресу может располагаться, например, дом или другое имущество, которое принадлежало должнику. Поэтому истец просил взыскать оставшуюся задолженность за счет наследственного имущества. Суд провел собственное расследование. Был сделан запрос в местную нотариальную контору. Из ее ответа следовало, что наследственное дело было открыто на основании претензии кредитора, то есть самого банка.

При этом нотариус подчеркнул, что кто-либо из возможных наследников, кроме самого банка, с заявлением о принятии наследства в нотариальную контору не обращался. Кроме того, суд не нашел доказательств, свидетельствующих о наличии у умершего в собственности какого-либо имущества, которое могло быть стать наследственным. «Сведений о фактическом принятии наследства после смерти не имеется, наследуемое имущество отсутствует», — резюмировал суд. При таких обстоятельствах исковые требования были удовлетворены частично. Суд постановил расторгнуть кредитное соглашение, заключенное пять лет назад между банком и ныне покойным гражданином. В удовлетворении оставшейся части требований было отказано.

ИА «Орелград»