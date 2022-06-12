Оптовика-наркоторговца на 6 лет изолировали от общества

12.6.2022 | 11:04 Закон и порядок

Ближайшие годы молодой человек проведет за решеткой под надежной охраной.


В Орле вступил в силу обвинительный приговор, вынесенный ранее судом Железнодорожного района в отношении местного жителя, уже имевшего судимость за другое наркопреступление. Новое преступление стало для него рецидивным, оно было квалифицировано по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Рецидивист получил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, почти на 15 месяцев.

Как следует из материалов дела, осужденный был задержан оперативниками в ноябре 2021 года. Его обвинили в том, что он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах. Преступление было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, так как члены ОПГ общались друг с другом, а также со своими клиентами при помощи мессенджера.

Целью группировки было незаконное распространение наркотических средств на территории города Орла бесконтактным способом через так называемые «закладки» с использованием мер конспирации, исключающих личные аудио- и визуальные контакты между участниками группы. Один из них попал в руки правоохранителей. Он был «зафиксирован» оперативниками при получении из «закладки» оптовой партии наркотических средств. Далее молодой человек должен был отнести наркотик к себе домой, расфасовать и продавать наркопотребителям.

Это был пакет, в котором содержалось, как установила позже экспертиза, наркотическое средство мефедрон массой не менее 992 граммов. Оперативники продолжили наблюдение за преступником и задокументировали еще четыре факта «закладок» — мужчина буквально закладывал расфасованные им мелкие партии наркотика в тайники, оборудованные в подъездах многоквартирных домов и на остановках общественного транспорта. После очередной «закладки» он был задержан, дал признательные показания и получил заслуженное наказание.

ИА «Орелград»

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