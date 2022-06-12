Под Орлом мужчина пришел в гости и зарезал хозяина

Преступника задержали, оказалось, что он ранее уже был судим.



Покровский районный суд Орловской области избрал меру пресечения в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении убийства. Как сообщает пресс-служба этого суда, преступление было совершено 2 июня 2022 года. По версии следствия, задержанный пришел «в гости» к своему знакомому. Причем с собой он намеренно прихватил нож. Когда хозяин дома открыл ему дверь. Произошла расправа – гость ударил свою жертву ножом в грудь. Лезвие задело легкое потерпевшего, ранение оказалось смертельным. Хозяин дома скончался на месте происшествия.

После задержания следователь обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Оно было удовлетворено: под стражей предполагаемый убийца будет находиться как минимум до 3 августа 2022 года включительно. Избирая такую меру пресечения, суд учел то, что мужчина обвиняется в совершение особо тяжкого преступления против личности, за которое возможно назначение наказания в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

«Осознавая тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок, он может скрыться от предварительного следствия и суда с целью избежать уголовной ответственности, — говорится в официальном сообщении судебной пресс-службы. — Обвиняемый имеет не снятую и не погашенную судимость, у него отсутствует постоянный источник дохода в связи с чем, находясь на свободе, он может продолжить заниматься преступной деятельностью».

Учтено было и то, что по своему возрасту и состоянию здоровья обвиняемый может содержаться под стражей. К тому же преступление было раскрыто что называется по «горячим следам». Поэтому следователи попросту не успели еще провести весь «необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на окончание расследования». Все перечисленные выше обстоятельства суд признал исключительными и дающими возможность избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Кстати, под стражу он был взят прямо в зале суда.

ИА «Орелград»