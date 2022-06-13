300 орловских ТЦ и магазинов защитят от террористов

Антитеррористический перечень утвержден в Орловской области.



Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах региона и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты. Решение принято с учетом постановления правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)». Отметим, что категория степени защищенности присваивается каждому крупному торговому объекту после проведения соответствующего обследования.

В региональный перечень губернатор Клычков включил 304 торговых объекта, в том числе сетевые магазины, работающие под федеральными брендами «Пятерочка», «Дикси» и «Магнит». Также в список включены ярмарки, в том числе ярмарочные площади, торговые точки райпотребкооперации, торговые дома, супермаркеты, универсальные магазины. В списке присутствуют и крупнейшие торговые центры региона, расположенные в Орле – гипермаркеты «Линия» и «Европа», туристический многофункциональный комплекс «ГРИНН», ТЦ «Южный», «Посадский», «Континент детства», «Воскресенский» и др.

Департаменту промышленности и торговли Орловской области губернатор Клычков поручил письменно уведомить владельцев торговых точек о включении объектов в «антитеррористический» перечень. Отметим, что сам перечень периодически обновляется, что связано как с закрытием, так и с вводом в эксплуатацию новых торговых территорий. Каждый магазин из перечня обязан иметь собственный паспорт безопасности.

Кстати, владельцам вошедших в список магазинов губернатор Клычков настоятельно рекомендовал в течение одного месяца создать у себя комиссию по обследованию и категорированию каждого торгового объекта для последующего присвоения ему соответствующей категории и разработки паспорта безопасности. Один экземпляр такого паспорта торговцы должны будут передать в региональный департамент промышленности и торговли. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам.

ИА «Орелград»