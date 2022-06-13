Орловцев предостерегли от покупки опасных лекарств в интернете

Десятки случаев незаконных продаж регистрируются проверяющими.

Росздравнадзор призвал граждан ответственно относиться к покупке лекарственных средств в интернете. Специалисты советуют приобретать препараты только в проверенных организациях. Они напоминают, что лекарства должны быть официально зарегистрированы на территории Российской Федерации и сопровождаться инструкцией на русском языке. Об этом сообщается на сайте Территориального органа Росздравонадзора по Орловской области.

Согласно приведенной статистике, только за неделю Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выявила 86 случаев незаконной реализации лекарственных препаратов на страницах сайтов-агрегаторов. Они предлагались к продаже юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими лицензии на фармдеятельность и разрешения на дистанционную торговлю.

«Объявления недобросовестных продавцов были размещены на страницах сайтов агрегаторов в разделе «Биологически активные добавки (БАДы)», страницы заблокированы, — следует из сообщения. — Незаконно реализуемые на нелегальных интернет-страницах фармпрепараты чаще всего являются недоброкачественными, фальсифицированными или контрафактными и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью пациента. Будьте бдительны!».

В то же время за последние два года Росздравнадзором по процедуре особого порядка государственной регистрации медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения в упрощенном и ускоренном режиме было зарегистрировано 2392 наименования. В основном это маски защитные, перчатки, халаты и костюмы для медицинского персонала.

Также с марта 2020 года в таком режиме было зарегистрировано 717 серий и партий медицинских изделий, которые предназначены для применения в чрезвычайных ситуациях, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Преимущественно это были наборы реагентов для качественного и количественного выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов. «Оперативность регистрации медицинских изделий позволила своевременно и в полном объеме обеспечить население нашей страны необходимой продукцией», — отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»